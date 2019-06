Grænsekøbmand død

Søndag 16. juni 2019 kl. 10:47Den mægtigste af alle grænsekøbmænd i Danmark, Hans Frede Fleggaard er død 85 år. Kun kort tid efter, at hans kone Inga afgik ved døden efter langvarig sygdom. Han "skrev" et sandt eventyr i dansk købmandhandel. Manden, der overtog en lille omend succesfuld butik efter sin far og virkelig forstod at satse og udvikle.Hans Frede Fleggaard voksede op i den lille købmandbutik, som hans far startede i den sydjyske grænseby Padborg i 1926. Han overtog firmaet i 1960erne og byggede videre på virksomheden, til i dag en omsætning på 7 milliarder kr. og 1.700 ansatte. For 15 år siden overlod han ejerskabet til sine børn.