Vejret buldrede løs på det bornholmske folkemøde

Lørdag 15. juni 2019 kl. 23:42Det har været uvejr på Bornholm i dag. Regnen har silet ned, og lyn og torden sørgede for ekstra bulder. Vejret afbrød på et tidspunkt folkemødet i Allinge, hvor tillige telte brød sammen under presset fra de store regnmængder. Det har betydet, at 100 unge måtte flytte fra deres telte og til et par af folkemøde-pladsens store telte.Søndag er folkemødets sidste dag. Det bliver overskyet, men regnen skulle udeblive. Hvis det altså holder stik.