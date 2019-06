Ulykke med minibus og bil - 3 er i livfare og 9 andre kvæstet

Lørdag 15. juni 2019 kl. 19:52Det er ikke nærmere belyst, hvem af 12 implicerede personer i en voldsom kollision-ulykke ved landsbyen Odby i det sydlige Thyholm ved nordjyske Limfjorden i dag, der blev så alvorligt kvæstet, at de nu befinder sig i livfare på forskellige sygehuse. Heraf blev 1 fløjet til Rigshospitalet i København og 2 kørt til sygehuset i midtjyske Herning.De øvrige 9 pådrog sig kvæstelser af forskellig slags ved kollisionen, som skete mellem en minibus og en personbil. Det var personbilen, hvori et ældre ægtepar befandt sig, der øjensynligt kørte over i minibussens vejbane.