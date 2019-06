2 både kæntret på samme tid på Øresund - med 8 personer

Lørdag 15. juni 2019 kl. 16:57Der var hektisk redningaktivitet på Øresund ud for nordsjællandske Espergærde for mindre end et par timer siden. Idet 2 både kæntrede på samme tid og efterlod 8 personer i havet. Helikopter og skibe blev sendt til stedet og fik hurtigt de 8 op fra vandet. Kæntringen fandt sted 300 meter fra kysten.Ingen af de 8 personer kom øjensynligt andet til - end at de blev meget våde...