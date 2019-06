Dannelse af ny regering snerper nu til - mandater ikke nok

Lørdag 15. juni 2019 kl. 11:20Der er selvsagt mandater nok til at danne en ny regering efter folketingvalget grundlovdag. Mange konstellation muligheder, men det er ikke evnen til at regne i mandater, der er afgørende. Det er derimod, at vidt forskellige filosofier kan bringes om bordet, og der kan findes fodslaw. Nu snerper det til.Folketinget træder sammen på torsdag for at vælge bl.a. formand. Man vil forsøge at nå til regeringdannelse til da mellem Socialdemokraterne, de radikale, SF og Enhedslisten. Forhandlingerne er igen i fuld gang fra i dag efter et par dages inspiration under Folkemødet på Bornholm.