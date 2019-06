Bombe fundet i centrum af Berlin og 3.000 evakueret

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 15. juni 2019 kl. 10:53Der har været hektisk aktivitet i den tyske hovedstad Berlin herover natten. Efter fundet af en 100 kg stor bombe fra 2. verdenkrig. Over 3.000 indbyggere måtte evakueres heriblandt beboerne på et alderdomhjem. Hvorefter bombe-eksperter kunne uskadeliggøre tingesten.Det er helt sandsynligt, at der til stadighed vil dukke bomber fra den tysker-startede 2. verdenkrig op. Det anslås nemlig, at der stadig befinder sig nogle tusinde ueksploderede bomber rundt i millionbyen.