Togstop over Øresundbroen - mangel på kørestrøm

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 14. juni 2019 kl. 16:37Et tog er stoppet på det allermest strategiske sted (kun 1 spor) mellem Danmark og Sverige over Øresundbroen. Årsagen er manglende kørestrøm. Derfor er der sat prop i al togtrafik over broen, og i stedet er DSB i fuld gang med at rikke busser til at transportere de mange myldretid passagerer.Meldingen om togstoppet mellem København Lufthavn og Malmø kom for 1 times tid siden. Der er ingen tidhorisont angivet omkring løsningen af problemerne.