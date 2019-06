Antikkens verden går til grunde i krigens helvede - tårn væk

Fredag 14. juni 2019 kl. 06:53Millioner af mennesker lider verden over under krig og ufred. Ikke mindst i det antikke østen, hvor også de gamle tidligere velbevarede seværdigheder går til grunde i krigens helvede. Som nu yderligere et tårn i den afghanske by Ghazni. Det var en del af et buddhistisk center fra det 7. århundrede.Den ene giver vejret skylden, den anden trafikken tæt forbi bygningværkerne. Sandheden er imidlertid krigens gru. Over de seneste få år er hovedparten af 32 tårne i det gamle bygningværk forsvundet. Fordi der ikke er nogen til at beskytte den dyrebare historie og kultur.