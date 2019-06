Folkemøde - nyt folketing - folkets filosof 90 år - drøm om humanitet

Torsdag 13. juni 2019 kl. 23:08Der foregår så meget i Danmark lige nu. Og i Europa - ja, i hele verden. Hvorfor der er meget at forstå, og det kan mange ikke. Fordi det hele er blevet så indviklet. Ikke mindst som følge af alt for mange unødvendige regler. Men måske bliver der en dag ryddet op. Folkemødet på Bornholm er skudt igang med over 30.000 deltagere og dage med demokratisk dialog. Et nyt folketing træder sammen næste torsdag. Efter omfattende udskiftninger og med nyt flertal. Ligeledes i næste uge fylder eneste nulevende af de gamle filosoffer 90 år. Jürgen Habermas, der tror på folket og demokratiet. Til efteråret udgiver han et nyt værk.Og så er der drømmen om humanitet - respekten for mennesker og grundlæggende rettigheder. Hvor der er meget at gøre i Danmark, i Europa og i hele verden. Fordi udviklingen har bevæget sig den forkerte vej i årevis. Bøtten skal vendes nu.