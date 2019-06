Ung mand fra Fyn spillede politi - og fik 800.000 kr. ud af det

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 13. juni 2019 kl. 16:47En 19-årig mand fra Fyn var meget opfindsom på den "kriminelle" måde, idet han nåede at spille politimand i over 100 kontakter til folk og dermed lykkedes at franarre dem tilsammen 800.000 kr. Så fandt det rigtige politi frem til ham, og i dag er han idømt 2½ års fængsel, selvom han nægter sig skyldig!Den unge mands falske politi-aktiviteter udspillede sig på en måde, så han via digitale henvendelser til folk fik dem franarret både personnumre og koder.