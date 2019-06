Folkemøde på Bornholm i lyset af nye tider i Danmark

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 13. juni 2019 kl. 14:09Står de radikale ved deres melding om, at Danmark skal ændres (tilbage til den ægte danske kultur), er der nye tider for Danmark forude. I dag er Folkemødet på Bornholm skudt igang, og de kommende dage får de radikale politikere rig mulighed for at udpensle den nye (gamle) fælles fremtid for hr. og fru Danmark.Folkemødet på Bornholm holdes for 9. år i træk. Det kan følges på www.folkemoedet.dk og iøvrigt såvel digitalt som i ætermedierne.