Lynet slog ned i huse og flere mennesker - 2 på sygehus

Onsdag 12. juni 2019 kl. 23:58Uvejr over Danmark i aften har ført til adskillige ødelæggelser og personskader. Indtil videre meldes om brand i et hus i Dragør (København) og 2 mennesker ramt af lyn. Det ene tilfælde en 47-årig mand på spadseretur i Århus, det andet en 58-årig mand på job i lufthavnen i København.Der er endnu ingen meldinger om de lynramte menneskers tilstand fra de sygehuse, de er bragt til, eller iøvrigt om andre ødelæggelser. Uvejret ventes at fortsætte henover natten.