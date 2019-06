Flere måtte springe for livet fra 2. sal i boligejendom

Onsdag 12. juni 2019 kl. 20:33Brand i en opgang i en boligejendom i stationbyen Årup midtvejs mellem fynske Middelfart og Odense i aften udviklede sig dramatisk. 2 beboere kunne nemlig ikke komme ud fra ejendommens 2. sal på anden måde end ved at springe derfra. Hvilket de kunne, fordi snarrådige borgere havde fremskaffet madrasser, som blev lag ud til en "blød" landing.Politiet er ifærd med at undersøge brandårsagen, som muligvis skal ses i et mistænkeligt lys.