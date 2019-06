Kæmpe momssvindel omkring handel med fødevarer

Onsdag 12. juni 2019 kl. 17:28En kæmpe sag om momssvindel omkring handel med fødevarer er under optrevling. I dag er 2 mænd på henholdsvis 28 år og 46 år blevet anholdt. I forvejen er en mand, der anses for at være "hjernen" i svindelprojektet, fængslet i udlandet. Muligvis følger flere danske anholdelser.Politiet har foretaget en række ransagninger rundt i landet i dag. Svindlen beløber sig indtil videre til over 53 millioner kr.