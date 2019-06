Verden i luset udvikling - 100 anholdt ved demo i Moskva

Onsdag 12. juni 2019 kl. 12:57Politistaten er under udvikling overalt. Skæmmende og luset. Folket kan ikke knægtes med vold og straf. Seneste eksempel er dugfrisk. 100 er netop anholdt ved en demonstration i Moskva. Heriblandt en politiske oppositionleder. Det følger i kølvandet af forsøg på at knægte en journalist.Han blev i går løsladt efter at have været anholdt 1 uge. Der var ingen beviser mod ham. Utilgiveligt og usmageligt. Det demonstrerede man så over i dag - hvorefter endnu flere endte i fængsel.Der trænger til oprydning hele verden rundt. Danmark ikke undtaget.