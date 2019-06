Redder kørte galt med fuld udrykning og er i livfare

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 22:45En 54-årig mand, der sad ved rattet i en kranbil under fuld udrykning, blev i eftermiddag meget alvorligt kvæstet, da han øjensynligt fik et ildebefindende og kørte galt ved vestjyske Holstebro. Han ramte først flere biler og kolliderede derefter med fuld kraft med et træ.Redderen befinder sig i livfare på sygehuset. Den dramatiske ulykke fandt sted samtidig med flere andre som følge af uvejr i området.