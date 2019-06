Om få måneder forsvinder navn på 31 møbelbutikker

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 12:23Den danske møbelkæde Ide Møbler blev 50 år. Om få måneder forsvinder navnet på de nuværende 31 butikker, som i stedet får navnet Ilva. Dem er der i forvejen 10 af. Den således nye store Ilva møbelkæde på 41 butikker skal herefter toptrimmes, så den kommer til at tjene penge.I dag er alle de nævnte møbelbutikker ejet af senge-købmanden Lars Larsen, som ikke længere vil sende hundredvis af millioner kr. ind i dem for, at de kan overleve. De skal til at klare sig selv.De store ændringer og indførelsen af navnet Ilva vil ske til september, efter planen.