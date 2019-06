Dansker på jagt fundet død

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 09:52En 21-årig dansk mand er fundet død i et populært naturreservat i New Zealand. Han er netop fundet efter en større eftersøgning, fordi ingen havde modtaget livtegn fra ham de seneste dage. Den unge mand var på jagt i det new zealandske naturområde. Hvordan han er afgået ved døden er endnu uoplyst.De første antagelser tager dog afsæt i, at området Westland kan være farligt at færdes i, ligesom vejret har vist sig fra den brutale side de seneste par uger.