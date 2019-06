Helikopter styrtet ned på taget af skyskraber i New York

Mandag 10. juni 2019 kl. 22:03Lige straks var der rysten i bukserne i New York, da en helikopter for nogle timer siden styrtede ned på taget af en 54 etager skyskraber. Det var dog en ulykke og ikke et angreb. Piloten, der blev dræbt, begik angiveligt en fejl under en planlagt landing. Taget på bygningen brød i brand, men er bekæmpet.Der var ingen andre end piloten ombord i helikopteren. Ingen andre er ifølge aktuel info kommet noget fysisk til ved ulykken.