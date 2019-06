95 dræbt og 19 forsvundet i nattens mørke i Mali

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 10. juni 2019 kl. 19:58Der hersker totalt brutale forhold i det nordvest afrikanske land Mali lige nu. Uafbrudt meldes om dødbringende aktioner som i nat, hvor 50 svært bevæbnede mænd ankom til en landsby og dræbte 95 indbyggere, mens 19 meldes forsvundet og naturligvis også frygtes at have lidt en krank skæbne.Ingen blev sparet for voldsomhederne. De fleste lig blev fundet forbrændt.