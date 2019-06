Sølle mentalitet - 5 unge mænd kniv-stukket af hinanden

Mandag 10. juni 2019 kl. 08:59Der er ikke meget format over unge, som mødes på gaden og ryger i totterne på hinanden. Hvilket skete ved midnattid og i nat, hvor 5 unge mænd kniv-stak hinanden under opgør i det centrale København. 3 af dem befinder sig fortsat på sygehus, men ingen af dem kom eller er dog i livfare.En sølle mentalitet, at man tyr til ugerninger af denne slags. De 5 kvæstede er alle i alderen 17-21 år. Der var øjensynligt flere involverede i opgøret, som fandt sted på Islands Brygge. Der er ingen anholdte.