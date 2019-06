Toneangivende politiker sætter øko-trumf på det engelske farvel til EU

Søndag 9. juni 2019 kl. 22:46Frontfiguren i farvel-kampagnen i England for 3 år siden og efterfølgende minister i Theresa Mays regering, Boris Johnson (billedet) sætter nu også økonomisk trumf på det engelske farvel til EU. Han anses for at være favorit til at rykke ind i premierminister kontoret Downing Street 10 i London efter May. Han bakkes op af stadig flere og har også høstet en klar anbefaling fra den allierede amerikanske præsident Donald Trump. Der må en "hård negl" til at få afsluttet forhandlingerne med EU. Hård er han - senest lyder meldingen, at de engelske betalinger til EU vil blive gjort afhængig af et tilfredsstillende forhandlingresultat.En såkaldt no-deal er også blandt hans topprioriteter. Boris Johnson er manden, der vil et England, som går sine egne veje.