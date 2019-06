Ung fransk født nyvalgt MFer i spidsen for liberalt parti

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 9. juni 2019 kl. 18:56Det bliver nye tider i partiet Liberal Alliance efter katastrofevalget til Folketinget og partileder Anders Samuelsens afgang. Man har nu udpeget en ung efterfølger til at stå i spidsen. Den 27-årige fransk fødte Alex Dominique Kristensen Vanopslagh. Han er netop nyvalgt til Folketinget, et af partiets 4 mandater.Alex Vanopslagh flyttede til Danmark som 5-årig, er uddannet i statkundskab og var 2014-2016 formand for Liberal Ungdom.