55-årig kvinde på vandretur brutalt slået ihjel af lyn

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 9. juni 2019 kl. 15:08En vandretur for 8 personer i det nordøst skotske højland har fået et noget ubehageligt og brutalt forløb. En tragisk pinse-oplevelse, idet en 55-årig kvinde blev ramt af lyn og slået ihjel. En anden deltager blev også ramt, men overlever øjensynligt. De øvrige deltagere er i chok.Den tragiske hændelse fandt sted i bjergområdet Glen Cloe, et attraktivt naturreservat. Der foreligger ikke oplysning om nationaliteten af de 8 personer.