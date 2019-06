Urolig og brutal fynsk pinse - 2 mænd stukket ned med kniv

Søndag 9. juni 2019 kl. 10:53Den nærmere årsag til opgør mellem et par grupper unge mænd i fynske Odense i nat foreligger endnu ikke oplyst, men det blev en urolig og brutal pinse-oplevelse. Idet 2 mænd på 24-25 år endte med at blive stukket ned med en kniv ført af en kun 18-årig mand.Ofrene blev ikke livfarligt kvæstet. Voldmanden blev anholdt, men politiet er endnu ifærd med at undersøge detaljerne omkring opgøret.