Mand druknet - kørte i sin bil i havn på 5-6 meter vand

Lørdag 8. juni 2019 kl. 19:48En 82-årig mand kørte sent i eftermiddag i døden, da han i sin bil endte på bunden af 5-6 meter vand i havnen i sydfynske Fåborg. Selvom flere overværede den overraskende hændelse og straks sprang i havvandet (det sydfynske øhav), lykkedes det ikke at redde mandens liv.Da han blev bragt op fra havnens bund, kunne redningfolk blot konstatere, at han var død.