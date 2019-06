3 døde på sygehus efter at have spist sandwiches med listeria

Lørdag 8. juni 2019 kl. 14:27Der kommer en lastbil med mad til 500 til et plejehjem - eller et andet sted. Mad fra storproduktion, som åbner for mange skavanker. Heriblandt bakterier. Et nyt eksempel kommer fra England, hvor 3 er døde på sygehus efter at have spist sandwiches med listeria. Produktionen er omgående stoppet, men det bringer jo ikke de døde til live.Dødfaldene har fundet sted på sygehuse i Manchester og Liverpool.Man skal lige tænke sig om en ekstra gang, når man pakker såden en "lækker" sandwich ud og sætter tænderne i den. Uanset om det er på sygehus, plejehjem eller på gaden.