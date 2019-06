Redningbåd forlist i storm - 3 af 7 ombord er druknet

Fredag 7. juni 2019 kl. 23:42En redningaktion ud for den franske atlanterhavkyst er endt i en tragedie. Idet en redningbåd forliste i stormvejr med vindhastigheder på 130-140 km/t og 3 af den 7 mand store besætning ombord druknede. Redningbåden blev kastet rundt i bølgerne og endte med bunden opad.En storstilet aktion for at redde de 7 blev sat iværk bl.a. ved indsats af flere helikoptere. De 4 reddede formåede at holde sig oven vande og svømme ind til kysten.