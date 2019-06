Mand fundet druknet i fjord - blev nok dårlig under fisketur

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 7. juni 2019 kl. 19:20En 72-årig mand på campingtur med sin kone blev i eftermiddag fundet druknet i østjyske Mariager fjord. Den livløse mand blev observeret flydende rundt i vandet 100 meter ude nær campingpladsen i Mariager. Forinden havde hans kone kontaktet politiet, fordi manden ikke kom tilbage fra en fisketur.Politiet antager, at den 72-årige er blevet ramt af et ildebefindende under fisketuren og derved er faldet omkuld og druknet.