Lille privatfly styrtet ned i skov under landing på Bornholm

Fredag 7. juni 2019 kl. 18:53Et 2-personer privatfly er sent i eftermiddag styrtet ned i et skovområde under landing ved lufthavnen i Rønne på Bornholm. En mand og en kvinde ombord i flyet blev bjærget ud i live og med politi eskorte bragt til øens sygehus. Hvorfra der endnu ingen melding er om deres aktuelle tilstand.Flyet kom fra Roskilde. Hvad der gik galt i forbindelse med landingen, har man endnu ikke nogen sikker viden om.