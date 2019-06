IT-kæmpe tilpasser sig - fyrer og ansætter massevis af folk

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 7. juni 2019 kl. 16:37Vel nok den mest erfarne IT-kæmpe i verden - IBM tilpasser virksomheden igen. Ved at fyre og ansætte massevis af folk. Man må og vil være i overensstemmelse med kundernes behov og udviklingen i verden. Også helt nødvendigt i et firma med langt over 300.000 ansatte.Aktuelt vil IBM fyre 1.700 ansatte, men der er 4 gange så mange ledige jobs i virksomheden.