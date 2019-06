Dr. John er død

Fredag 7. juni 2019 kl. 09:58Med kunstnernavnet Dr. John leverede Malcolm John Rebennack livlangt ægte New Orleans musik. Nu er han død 77 år - efter en karriere der begyndte i 1950erne. Han kunne det altsammen, levere de svingende rytmer fra amerikanske Louisiana, hvor han var født. I selskab med alle de andre store musikere, hvoriblandt især Erik Clapton er nævneværdig.Dr. John havde fransk blod i sig og var fra sine drengeår fanget af musikken. Som 13-årig mødte han Professor Longhair, et af tidens musik-koryfæer. Så havde startskuddet til hans egen karriere lydt. Sporene efter ham er uendelige. Der blev sat punktum for hans liv med et hjertestop i hjemmet - ja, i New Orleans.