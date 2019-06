Knallertkører dræbt på stedet - overså og kørte ud foran bil

Torsdag 6. juni 2019 kl. 18:57En 43-årig mand på knallert blev i dag dræbt på stedet, da han i krydset mellem lokale veje i et naturområde 15 km fra nordjyske Frederikshavn øjensynligt overså og kørte ud foran en bil. En 29-årig mand ved rattet i bilen havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.Den unge mand ved bilrattet led ikke fysisk overlast ved den tragiske ulykke.