Alle havde fokus på valg, mens en spiller vandt 19 millioner kr.

Torsdag 6. juni 2019 kl. 18:41Der var ikke plads til meget andet end det spændende folketingvalg i går og henover natten. Men i Værløse nordvest for København var der en Vikinglotto spiller, som vandt 19.043.175 kr. Om vedkommende har opdaget det er stadig lidt usikkert, idet ingen tidligere på dagen havde givet sig tilkende overfor Danske Spil.Igen næste onsdag er der 19 millioner kr. i 1. præmie puljen, hvis nogen skulle have fået lyst til at spille med efter denne glædestrålende nyhed om en ny mange-millionær.