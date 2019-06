Liberal Alliance formand siger stop efter kæmpe valgnederlag

Torsdag 6. juni 2019 kl. 13:20Anders Samuelsen trækker sig som partiformand for Liberal Alliance efter gårsdagens kæmpe valgnederlag. Dels blev partiet reduceret fra 13 til 4 mandater og dels blev Anders Samuelsen selv ikke genvalgt til Folketinget. Et drama af dimensioner, som nu er kulmineret med meddelelse om, at han også forlader formandposten.Anders Samuelsen (51 år) stiftede for 12 år siden partiet (det hed dengang Ny Alliance). Forudgående havde han været medlem af Folketinget (1998-2004) og Europa-Parlamentet (2004-2007) valgt for Det Radikale Venstre.