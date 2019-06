Kæmpe lussing til Dansk Folkeparti - statminister vil have bred regering

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. juni 2019 kl. 00:23Folketingvalget ændrede det politiske landskab i Danmark markant. Dansk Folkeparti fik det ventede katastrofevalg, en kæmpe lussing af vælgerne. Partiet mistede 21 mandater og får i det nye Folketing 16, akkurat som de radikale, der havde vokseværk fra 8. Størst mandatfremgang fik dog Venstre med et plus på 9 til 43, mens Socialdemokraterne vandt et enkelt og endte med 48 mandater. Valgresultatet får statminister Lars Løkke Rasmussen (billedet) til at træde tilbage, men med forslag om en bred regering henover midten i Folketinget. Venstre og Socialdemokraterne har alene flertal. Om ideen kan sælges til de øvrige... vil vise sig.SF får 14 mandater (plus 7) i det nye Folketing, Enhedslisten 13 (minus 1), de konservative 12 (plus 6), Alternativet 5 (minus 4), Liberal Alliance 4 (minus 9) og ind kommer Nye Borgerlige med 4 mandater.