Ung mand fængslet for at have kniv og true kvinder

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. juni 2019 kl. 17:18I dag er det festdag, dels på grund af grundlovdag og dels folketingvalget. Markering af de vigtige demokratiske og menneskelige rettigheder, der gælder i Danmark. Hvilket en 27-årig mand var "sikret" af, da han i dag blev varetægtfængslet i 14 dage for at have haft en kniv på sig på en københavnsk S-togstation og have truet 2 kvinder digitalt.Manden havde mødt kvinderne tilfældigt og efterfølgende fundet dem på de sociale medier. Via hvilke han derefter kontaktede dem og truede med at slå dem ihjel.Udover fængslingen skal den unge mand mentalundersøges.