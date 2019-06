Livfarlige skud affyret mod både bil og hus i centrum af Vordingborg i nat

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. juni 2019 kl. 11:54Ingen blev ramt. Det er den vigtigste del af beretningen om natligt skyderi i centrum af Vordingborg. Hvor der blev skudt mod en bil og et hus. Bilens vinduer er gennemhullet. Skaderne på huset fortaber sig endnu i politiets arkiv. Man er på bar bund med hensyn til at afsløre gerningmændene. I huset befandt sig flere personer, men om de har været mål for ugerningen vides endnu ikke. Om det var tilfældigt, at både bil og hus blev ramt, vil man forsøge at finde ud af. Byen er lige nu fyldt med politifolk, som foretager undersøgelser af gerningstedet og iøvrigt snuser rundt.Politiet sætter liden til, at nogen har observeret aktiviteter sent i aftes og først på natten i centrum af Vordingborg.