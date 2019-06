Reddet fra udbrændt lejlighed - 7 bragt til tjek for røg

Onsdag 5. juni 2019 kl. 09:50En lejlighed udbrændte totalt i en boligejendom ved idrætparken på Frederiksberg i København i morgenstunden. En ikke nærmere identificeret person blev reddet ud derfra, mens ialt 7 beboere fra hele ejendommen blev bragt på sygehus for at blive tjekket for røgforgiftning.Der foreligger ikke efterfølgende meldinger om, at nogen af de 7 er blevet alvorligt belastet af røgen.