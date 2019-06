Kæmpe protester i Prag mod landets leder - korruption

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 22:13Titusindvis har i dag deltaget i protester i den tjekkiske hovedstad Prag mod landets leder, premierminister Andrej Babis. Omkring 120.000 deltog i demo med det formål at få ham til at træde tilbage. Han anklages for korruption (misbrug af millioner af euro fra EU).Dagens protester er de hidtil mest omfattende siden kommunismens fald for 30 år siden i Tjekkiet. Andrej Babis afviser anklagerne.