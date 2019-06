Præsident Donald Trump står for USA først - men er sikker engelsk allieret

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 18:43Den amerikanske præsident Donald Trump (billedet) er på flere dages besøg i England, hvor han flere gange har vist sit lederformat. Nok står han for parolen USA først, men hans taler og adfærd viser en statleder, som er en sikker engelsk allieret. Det kom frem i en tale under middag med den engelske dronning Elizabeth i går. Hvor begge parter fremhævede venskabet og alliancen mellem USA og England. Det blev gentaget i dag, da Donald Trump mødtes med den engelske premierminister Theresa May. Verdens mest betydningfulde venskab mellem 2 lande til gavn for alle folk. Værn om demokrati og mod tidernes mange tyranner.I morgen deltager den amerikanske præsident i markering af 75 året for D-dagen (hvor de allierede styrker gik i land i franske Normandiet) under 2. verdenkrig.