Mand overfaldet og frarøvet 59.000 kr. på åben gade

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 18:15En ikke nærmere identificeret mand blev i går eftermiddag overfaldet, stukket med en kniv og slået - og frarøvet en kuvert med 59.000 kr. på åben gade i København. I dag er en 23-årig mand blevet fængslet for ugerningen, men politiet leder stadig efter hans sammensvorne, der iøvrigt antages at være i besiddelse af udbyttet.Det brutale overfald fandt sted på Nørrebro. Offeret fik faktisk en "lektion" hele 2 gange, idet han forfulgte røverne efter det første overfald og derfor blev udsat for deres håndhændede metoder endnu engang.