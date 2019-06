Flagskib er ved at synke - det går elendigt for B&O

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 14:13Regnskabåret er netop slut for et af dansk designs og billed og lyds store flagskibe B&O. Virksomheden har meldt ud, at det går elendigt. Stærkt faldende omsætning og styrtdyk i indtjeningen. Flagskibet er ved at synke... og om nogen ser en vej ud af moradset er nok et velbegrundet spørgsmål.Alting har sin tid - B&O har haft sin storhedtid. Det er slut, og situationen er aldeles uholdbar.