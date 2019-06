Nyt underskud i bageriet - brød-kæmpe må stramme sig an

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 08:27De seneste 3 år har der ikke været nogen festlig stemning i bageriet hos den sydjysk baserede brød-kæmpe Kohberg. Resultatet af slagene i bolledejen i 2018 er netop præsenteret, og det endte med et nyt underskud. Man må stramme sig an for igen at blive en rentabel virksomhed.Hvilket man er meget bevidst om hos Kohberg, der for 2 måneder siden skiftede direktøren ud. Han alene kan imidlertid ikke vende skuden. De øvrige ansatte skal være med - og allervigtigst kunderne har det afgørende ord.