Professionelle butiktyve anholdt for omfattende aktiviteter

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. juni 2019 kl. 19:109 mænd i alderen 18-44 år er i dag blev anholdt i det vestlige Århus. De sigtes for at stå bag professionelt og velorganiseret butiktyveri i store dele af Jylland. Ved anholdelsen i dag fandt politiet mange penge og et betydeligt kaffelager. Mændene sigtes for mindst 100 butiktyverier.De anholdte fremstilles i morgen i grundlovforhør. Derved får de mulighed for at forklare sig.