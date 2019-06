Borger-uro efter kæmpe brag i Vordingborg og Næstved

Mandag 3. juni 2019 kl. 13:42Endnu er der ingen forklaring på, hvad der forårsagede nogle kæmpe brag i det sydsjællandske område i middagstunden. Det har ført til urolige borgere, som i stort tal har reageret i området mellem Vordingborg og Næstved ved at kontakte politiet. Man er i fuld gang med at forsøge at opklare "mysteriet".Der er varslet lyn og torden, men i første omgang afvises det, at kæmpe bragene skulle have forbindelse til vejret.