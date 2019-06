Ligene dukker op i Himalaya

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. juni 2019 kl. 13:36Det tegner som ventet sort for 8 bjergbestigere, der er forsvundet i Himalayas højder. Helikopter eftersøgning har nu ført til, at man har set 5 lig fra luften, og det varsler altså ilde for alle 8. I flere uger har man ikke fået livtegn fra de 4 englændere, 2 amerikanere, 1 australier og 1 inder.De 8 ville bestige Nanda Devi øst næsten 8 km højt.