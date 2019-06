Dansk Folkeparti fortsætter nedad - står til enormt tab

Søndag 2. juni 2019 kl. 21:38Der er nu 3 dage til et sandt katastrofevalg for Dansk Folkeparti. Der fortsætter nedad og i en ny måling i dag står til et enormt tab af stemmer ved folketingvalget på onsdag. Et nyt lavpunkt er nået med kun 8,3% af stemmerne. Det nærmer sig således hastigt, at partiet kun får en trediedel af stemmerne i forhold til valget i 2015.Socialdemokraterne med 29% og Venstre med 20,8% er med stigende tilslutning derimod ved at kunne skabe flertal sammen. Hvilket kunne være en interessant fremtid for Danmark.Den aktuelle måling er foretaget af analysefirmaet YouGov.