Kvinde fundet død i hus - mand anholdt og sigtet for mord

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. juni 2019 kl. 18:15Der foreligger ikke detaljer om forholdet mellem en 56-årig kvinde, der i dag blev fundet død i et hus i den nordjyske landsby Blenstrup 20 km syd for Ålborg, og en 62-årig mand, der umiddelbart efter blev anholdt og sigtet for mord. Både offer og den formodede gerningmand befandt sig (og boede) på samme adresse.Politiet har endnu ikke oplyst detaljer om denne nye tragiske sag, men manden vil blive fremstillet i grundlovforhør i morgen og krævet varetægtfængslet.