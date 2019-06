65-årig kvinde brutalt røvet i tidlig morgenstund og hun måtte til læge

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. juni 2019 kl. 17:48En yngre mand, maskeret og særdeles voldelig eftersøges som gerningmand til et brutalt røveri mod en 65-årig kvinde i hendes hjem midt i byen Stenlille 10 km nord for vestsjællandske Sorø i den tidlige morgenstund. Kvinden blev så hårdhændet behandlet, at hun efterfølgende måtte til læge, men hun blev dog ikke sygehusindlagt. Det er endnu uvist, hvorfor netop denne kvinde blev udsat for røveri. Indtil videre må det antages at være en tilfældighed. Der foreligger endnu ingen oplysninger om den brutale mands udbytte.Øjensynligt har ingen hørt noget eller bemærket noget usædvanligt i området ved kvindens bopæl.